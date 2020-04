Giacomoni, nessun soccorso FI a governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Sorprende che in una fase di tale gravità per il nostro Paese ci sia ancora chi perde tempo in sciocche polemiche politiche. Non ci sarà nessun soccorso azzurro di Forza Italia a questo governo. L'unico soccorso a cui siamo stati, siamo e saremo sempre disponibili è il soccorso tricolore alle famiglie e alle imprese italiane. Il nostro unico obiettivo è la tenuta del sistema-Paese e, su input del presidente Berlusconi, portiamo avanti una opposizione seria e costruttiva in Parlamento e, intanto, sosteniamo chi è in difficoltà sul territorio". Così Sestino Giacomoni, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia. "Attraverso i coordinatori regionali - sottolinea l'esponente azzurro - Forza Italia dal Nord al Sud è impegnata in numerose iniziative: dalla distribuzione di pacchi alimentari, alla spesa "sospesa" in collegamento con le diocesi e con il mondo del volontariato".