Meloni, Governo si confronti su uso App

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Il commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri ha firmato un'ordinanza per la concessione gratuita di un'app di tracciamento digitale che dovrebbe aiutare a rintracciare individui potenzialmente infetti prima ancora che emergano sintomi. Benché l'installazione dell'app sia volontaria, quando si entra nella sfera del trattamento dati - soprattutto quelli sanitari - occorre andarci con i piedi di piombo perché il rischio è sempre molto alto. Per questo è assolutamente impensabile che basti una semplice ordinanza per diffondere il software: un passaggio in Parlamento è d'obbligo. Chi gestirà i dati? Come viene garantita la privacy dei cittadini? TAuspico che almeno su questa materia il Governo provveda subito ad avviare il confronto con il Parlamento". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.