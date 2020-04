Riaprono alcune spiagge a Sydney

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Riaprono oggi le spiagge a Sydney, in Australia, nonostante nel paese resti in vigore il lockdown per contrastare la diffusione del coronavirus. Il comune di Randwick City ha annunciato l'apertura di alcune spiagge, comprese Coogee, Maroubra e Clovelly, soltanto per poter fare esercisio fisico, riferisce l'Huffington Post, con il sindaco Mayor Danny che ha comun que avvertito sulla necessitaà di cooperazione da parte dei cittadini con il rispetto di determinate regole, salvo tornare alla chiusura. La decisione di riaprire dopo tre settimane, ha spiegato lo stesso sindaco, è dettata dalla necessità di preservare "la salute mentale e fisica" della comunità. Restano infatti le restrizioni per altre spiagge, fra cui la famigerata Bondi. E resta il lockdown in Australia, sebbene si possa dire che il paese è riuscito a tenere l'epidemia sotto controllo prima che gravasse in maniera pericolosa sul suo sistema sanitario: ieri si sono registrati 53 nuovi casi, per un totale di 6.586 e 71 decessi.