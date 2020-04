Zuckerberg, dopo Usa sondaggio a utenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Comprendere come si sta diffondendo il Covid-19 è fondamentale per i governi locali e la sanità anche per decidere quando è sicuro riaprire. I dati se usati in maniere responsabile possono essere d'aiuto per rispondere alla crisi": lo scrive Mark Zuckerberg in un post su Facebook e in un editoriale sul Washington Post, rendendo noti i risultati di un sondaggio volontario tra gli utenti statunitensi, che verrà esteso a livello globale, fatto in collaborazione con i ricercatori di Carnegie Mellon nell'ambito del progetto 'Data for Good'. Nel sondaggio è stato chiesto agli utenti statunitensi se hanno sintomi come febbre, tosse, mancanza di respiro o perdita dell'olfatto associati al Covid-19. Le risposte sono state inviate ai ricercatori; Facebook non ha avuto accesso se non in forma aggregata per mettere in piedi mappe interattive.