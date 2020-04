Conte, per nuovo dl non meno di 50 mld

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Le recenti previsioni del Fmi stimano una caduta del 9,1% del Pil. Di fronte a questo quadro dobbiamo potenziare ulteriormente la risposta di politica economica, perciò il governo invierà brevissimo al Parlamento un'ulteriore relazione con una richiesta di scostamento pari a una cifra ben superiore a quella stanziata a marzo. Sarà una cifra non inferiore a 50 miliardi di euro, con intervento complessivo che, sommando i precedenti 25 miliardi, sarà non inferiore a 75 miliardi". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato parlando delle nuove misure per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus.