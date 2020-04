Conte, su Mes ultima parola a Parlamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 APR - In merito al Mes, "chi esprime dubbi su questa linea di credito contribuisce a un dibattito democratico e costruttivo. Ritengo che questa discussione debba avvenire in modo pubblico, trasparente, in Parlamento, al quale spetterà l'ultima parola". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato. "Sull'ormai strafamoso Mes - afferma ancora il presidente del Consiglio - si è alimentato nelle ultime settimane un dibattito che rischia di dividere l'Italia in opposte tifoserie" ma l'intento è procedere con la "massima cautela".