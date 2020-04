Francia: Ramadan inedito per i confinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 21 APR - Ramadan inedito per i musulmani di Francia che si apprestano a digiunare confinati, senza la possibilità cioè di incontrare amici e parenti né di pregare alla moschea. La data esatta per l'inizio del Ramadan verrà determinata giovedì, alle ore 18:00, da parte del Consiglio Francese del Culto Musulmano (Cfcm), il principale organo rappresentativo dei musulmani di Francia. Il Ramadan "inizierà molto probabilmente venerdì 24 aprile, visto che la luna del mese di Ramadan sarà in teoria visibile" alla vigilia su "gran parte del continente africano e tutto il continente americano", spiega il Cfcm. Gli Imam della Grande Moschea di Parigi proporranno, su radio Orient, durante tutto il mese, un sermone quotidiano su "diversi temi come la pazienza, la solidarietà, la morale, il comportamento", spiega il rettore, Chems-eddine Hafiz. La Francia conta la comunità musulmana piu' importante d'Europa, con una stima di circa 5-6 milioni di musulmani tra praticanti e non praticanti.