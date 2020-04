Kim operato, Usa: è in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 21 APR - Gli Stati Uniti stanno monitorando alcune informazioni di intelligence secondo cui il leader nordcoreano Kim Jong-un sarebbe in grave pericolo dopo un intervento chirurgico. Kim - la cui salute sarebbe peggiorata negli ultimi mesi a causa di tabagismo, obesità ed eccesso di lavoro - avrebbe subito un intervento cardiovascolare il 12 aprile, secondo i media di Seul. Il leader nordcoreano aveva recentemente fatto parlare di sé per l'assenza dalle celebrazioni per il compleanno del nonno Kim Il-sung lo scorso 15 aprile, episodio che aveva sollevato dubbi sul suo stato di salute.