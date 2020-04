Mes: Di Battista, mi fido di Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 APR - ''Oggi con la sospensione del Patto di stabilità, l'Ue garantisce ai Paesi membri la possibilità di indebitarsi ma un domani, a crisi sanitaria conclusa, quelle regole torneranno in vigore. E questo è l'obiettivo di Germania, Olanda, Austria ed altri paesi del nord: aumentare i debiti pubblici di tutti i Paesi europei costringendo tra un anno o due al rientro i paesi più esposti, a cominciare dall'Italia. L'Ue si è sempre comportata in tal modo, cosa ci garantisce che non lo faranno ancora?''. Lo scrive Alessandro Di Battista in un lungo post su Facebook. ''L'Ue ha intubato la Grecia, l'ha tenuta in vita per spolparla giorno dopo giorno. Conte è un galantuomo, non ho dubbi che abbi a cuore le sorti delle famiglie e delle imprese italiane e che consideri il Mes una trappola da evitare".