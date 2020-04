Sri Lanka: un anno fa strage di Pasqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - COLOMBO (SRI LANKA), 21 APR - I sopravvissuti alla strage di Pasqua dello scorso anno nello Sri Lanka, quando 279 persone furono uccise in una serie di attacchi a hotel e ai luoghi di culto cristiani, hanno tenuto una cerimonia privata per commemorare le vittime. A causa della pandemia del nuovo coronavirus, tutte le celebrazioni pubbliche sono state annullate. Nel Paese sono stati osservati due minuti di silenzio, alle 8.45, il momento esatto in cui il commando ha iniziato a colpire mentre le chiese di tutto lo Sri Lanka hanno suonato le campane per 5 minuti. Alcuni sopravvissuti alla strage hanno preso parte a una cerimonia a porte chiuse nella chiesa di St. Sebastian, poco fuori Colombo, che fu colpita da una bomba. Nella chiesa di Sant'Antonio, nella capitale, i residenti hanno tenuto una preghiera e acceso candele vicino a un monumento per le 56 persone che furono uccise all'interno.