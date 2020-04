Altri 57 morti in Emilia Romagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 22 APR - In Emilia-Romagna sono 23.434 i casi di positività al Coronavirus, 342 in più rispetto a ieri. Le nuove guarigioni sono 445 (7.146 in totale). I test hanno raggiunto quota 140.874, 5.996 in più rispetto a ieri. In calo, i casi positivi attivi: -160 rispetto a ieri (13.084 contro 13.244). I pazienti in terapia intensiva sono 282, stabili rispetto ieri, mentre diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-81). Sono invece 57 i nuovi decessi: 22 uomini e 35 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.204. I nuovi riguardano 10 residenti nella provincia di Piacenza, 6 a Parma, 11 a Reggio Emilia, 9 a Modena, 10 a Bologna (uno nell'imolese), uno a Ferrara, uno a Ravenna, due a Forlì-Cesena, cinque Rimini; due di fuori regione.