Atto intimidatorio ospedale,una denuncia

(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 22 APR - Un uomo di 62 anni, dipendente dell'ospedale di Locri, incensurato, è stato denunciato, in stato di libertà, dai carabinieri dell'ospedale perché ritenuto l'autore dell'atto intimidatorio compiuto nel gennaio scorso ai danni dell'ospedale della città. Si tratta di un dipendente della struttura sanitaria. All'epoca, tra Capodanno e l'indomani, vennero trovati 18 bossoli esplosi dinanzi agli uffici del nosocomio. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Locri, hanno permesso ai militari di identificare il presunto responsabile grazie ad una serie di elementi raccolti. Le cause del gesto intimidatorio sarebbero da ricercare in dissidi di natura professionale tra l'uomo e la dirigenza ospedaliera a seguito della mancata ottemperanza a richieste avanzate e che avevano costretto la dirigenza ad assegnare lavori ad una ditta esterna. All'uomo, titolare di porto d'armi, sono state sequestrate armi corte legalmente detenute che saranno esaminate dal Ris di Messina.