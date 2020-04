Coronavirus:centenaria guarita a Messina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - Ha festeggiato i cento anni lo scorso 28 marzo nel Covid Hospital del Policlinico 'Martino' di Messina: oggi è stata dimessa perché guarita. Concetta Lenzi è diventata uno dei simboli della lotta al Coronavirus, la rivincita sulla malattia che, lo scorso 22 marzo, l'aveva costretta al ricovero. La sua uscita dall'ospedale peloritano si è trasformata in una festa con gli applausi del personale e di una delegazione della direzione aziendale. "Dal Covid-19 - spiega Giuseppe Nunnari, direttore del reparto di Malattie infettive - si può guarire anche a cento anni". Nativa di Capizzi, centro nebroideo della provincia di Messina, ha trascorso gran parte della sua vita in Calabria, a Sant'Agata del Bianco. Un anno fa, dopo la scomparsa del marito, era tornata a Messina ed era ospite di una casa di riposo. Per l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, la guarigione della donna è "un inno alla vita, ma anche un riconoscimento alla capacità del personale del Servizio sanitario della Regione".