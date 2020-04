Coronavirus,in Calabria 1060 positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANZARO, 22 APR - Sono 1.060, 13 in più rispetto a ieri, i casi positivi di coronavirus in Calabria. Lo attesta il bollettino della Regione Calabria che a fronte di 24.878 tamponi effettuati rileva che quelli risultati negativi sono 23.818. I casi positivi sono a Catanzaro: 50 in reparto, 2 in rianimazione, 85 in isolamento domiciliare, 41 guariti e 27 deceduti; Cosenza: 33 in reparto, 3 in rianimazione, 324 in isolamento domiciliare, 42 guariti e 23 deceduti; Reggio Calabria: 29 in reparto, 2 in rianimazione, 152 in isolamento domiciliare, 49 guariti e 15 deceduti; Crotone: 13 in reparto, 72 in isolamento domiciliare, 21 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 3 in reparto, 53 in isolamento domiciliare, 10 guariti e 5 deceduti. A Torano i contagiati risultano complessivamente 78.Dei 13 positivi di oggi, otto sono riconducibili alla Rsa Villa Torano. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.767: Cosenza (1.395), Crotone (1.562), Catanzaro (1.746), Vibo Valentia (375), Reggio Calabria (1.689).