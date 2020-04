© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 APR - Il numero dei casi positivi di coronavirus in Israele è salito a 14.326. Fra i ricoverati 148 versano in condizioni gravi, e 111 di loro sono in rianimazione. Lo ha reso noto il ministero della sanità. Fra i contagiati, quasi 5.000 sono guariti, o in fase avanzata di guarigione. I decessi sono stati finora 187. Il 25,5 p.c. era di età compresa fra 70-79 anni. Il 33,1% aveva 80-89 anni. Il 29,9% aveva oltre 90 anni.