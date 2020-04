Prima del 2050 il Polo Nord d'estate resterà senza ghiaccio

L’oceano Artico potrebbe ritrovarsi del tutto libero dai ghiacci in estate anche prima del 2050. Questi i risultati di un nuovo studio diretto da Dirk Notz dell’Università di Amburgo, frutto della collaborazione di un team internazionale di ricercatori di 21 Istituti, compresi gli italiani della Fondazione Cmcc Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. Analizzati i risultati di 40 diversi modelli climatici. «La maggior parte - spiega l’italiana Dorotea Iovino - prevede che l’Artico si ritroverà libero dai ghiacci a settembre prima del 2050, in tutti gli scenari presi in esame».



© RIPRODUZIONE RISERVATA clima

polo nord