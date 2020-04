School Management Milano quinta al mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) ROMA, 22 APR - La School of Management del Politecnico di Milano guadagna due posizioni dalla scorsa edizione e conquista il quinto posto a livello mondiale. E' quanto emerge dalla Classifica 2020 della QS Quacquarelli Symonds - analisti della formazione universitaria e manageriale - che hanno pubblicato la top annuale dei migliori MBA (Master in Business Administration) online del mondo. L'edizione 2020 nomina 47 programmi, con la spagnola IE Business School classificata al primo posto mondiale per il quarto anno consecutivo. "L'attuale pandemia di COVID-19 obbliga le business school a offrire forme di apprendimento in classi virtuali. La domanda di formazione online è destinata a crescere velocemente mentre le restrizioni di movimento continuano in tutto il mondo.