Smuraglia, da Fraccaro errore colossale

(ANSA) - MILANO 22 APR "Un errore colossale" arrivato come "un fulmine a ciel sereno" senza altra comunicazione che una circolare: interpellato dall'ANSA Carlo Smuraglia, 96 anni, presidente onorario dell'Anpi, non nasconde tutta la sua delusione per la decisione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro che prevede "la presenza della sola autorità deponente" alle cerimonie per il 25 aprile. "Così non è niente - spiega Smuraglia - il deposito di una corona senza la presenza di rappresentanti della resistenza diventa un atto formale e il 25 aprile un giorno come un altro".