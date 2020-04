Sorpresi a giocare d'azzardo, 9 denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MODUGNO (BARI), 22 APR - Avevano allestito una bisca clandestina i nove cittadini cinesi sorpresi dalla Guardia di finanza in un circolo culturale a Modugno a giocare a 'Mah Jong', scommettendo denaro, violando anche i divieti anti Covid. Quando i militari delle Fiamme gialle sono entrati, i giocatori hanno tentato di nascondere le tessere del popolare gioco cinese e numerose banconote, circa settemila euro, che sono state sequestrate. I giocatori d'azzardo, alcuni dei quali con precedenti specifici, sono stati denunciati per violazioni connesse alla normativa nazionale in materia di giochi e scommesse, e sanzionati per aver violato i divieti di assembramento per l'emergenza sanitaria.