Continua il calo dei malati di coronavirus in Italia. Oggi sono infatti 107.699 gli attualmente positivi, 10 in meno di ieri, quando erano scesi di ben 528 unità. E’ il terzo giorno di calo consecutivo dei malati. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Superate le 25 mila vittime di coronavirus in Italia. Sono oggi 25.085, con un incremento di 437 in 24 ore. Ieri l’aumento era stato di 534. Nuovo record di guariti dal coronavirus in Italia in un solo giorno: sono complessivamente sono 54.543, con un 2.943 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 2.723. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.384, 87 in meno rispetto a ieri. Di questi, 817 sono in Lombardia, 34 in meno rispetto a ieri. Dei 107.699 malati complessivi, 23.805 sono ricoverati con sintomi, 329 in meno rispetto a ieri e 81.510 sono quelli in isolamento domiciliare. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 187.327, con un incremento rispetto a ieri di 3.370. I tamponi complessivi eseguiti in Italia per il coronavirus sono 1.513.251, ben 63.101 in più di ieri. Oltre 709 mila di questi sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Trovate due armi di precisione per colpire al cuore il nuovo coronavirus: sono molecole progettate per bloccare l’enzima proteasi, il motore che permette al virus di moltiplicarsi. Si aggiungono alle due che erano state ottenute nel marzo scorso: una in Germania, diretta contro lo stesso enzima, e l’altra in Olanda, diretta contro la proteina Spike, l’arpione con cui il virus aggredisce le cellule per invaderle. Diventano così quattro le molecole candidate a diventare i primi farmaci contro un virus mai visto e ancora quasi sconosciuto.

Il piano per la fase 2 «prevede una ripartenza sempre all’insegna della massima cautela, nella consapevolezza che si dovrà sempre tenere sotto controllo la curva epidemiologica e non farsi trovare impreparati in caso di una possibile risalita. Il piano prevede un allentamento delle misure restrittive, ma non uno stravolgimento». E’ quanto si apprende da Palazzo Chigi.

Otto pazienti e 4 operatori sanitari dell’ospedale di Lavagna sono risultati positivi dopo che nel reparto di Medicina è stato curato senza accorgimenti un quarantunenne con una polmonite bilaterale dovuta al coronavirus, ma che in precedenza aveva avuto una diagnosi negativa. L’uomo era stato infatti mandato a casa dal reparto Covid di Sestri Levante dopo un tampone negativo; poi era entrato nell’ospedale di Lavagna, in un reparto no covid, dove è morto. Gli accertamenti compiuti hanno stabilito che era positivo. Il reparto di medicina è stato sgomberato e sanificato.

Permettere gli spostamenti anche fuori dal proprio Comune e all’interno delle singole Regioni dal 4 maggio, lasciando però in vigore i limiti alla mobilità intra-regionale. E’ l’ipotesi, a quanto si apprende da diverse fonti, sul tavolo del governo in vista dell’avvio della «fase 2». Niente di deciso, viene spiegato, ma questo sarebbe al momento l’orientamento prevalente.

Il Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza coronavirus ha ribadito oggi la linea della cautela e della gradualità rispetto alle riaperture di attività produttive in vista del 4 maggio, secondo quanto si apprende da fonti dell’organismo. Il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro e altri membri del Cts hanno partecipato alla videoconferenza in cui il coordinatore della task force per la Fase 2 Vittorio Colao ha illustrato le indicazioni per l’avvio della ripartenza.

"Non ho più sintomi dai primi di marzo, ma i medici mi hanno detto che sono ancora portatrice del virus e contagiosa.» Lo racconta Bianca, 23enne bolognese che a fine febbraio fu uno dei primi malati di Coronavirus nel capoluogo emiliano e che, dopo quasi due mesi e ben sei tamponi, risulta ancora 'pienamente positivà. In un’intervista all’emittente E'tv, la studentessa e modella spiega di essere stata dimessa il 6 marzo dall’ospedale Sant'Orsola, dove era stata ricoverata il 28 febbraio con la temperatura a 40,7. Quando è tornata a casa era ormai senza febbre e convinta di essere vicina alla guarigione: «Ma non è stato così perchè anche ai successivi tamponi sono risultata sempre positiva, tutti tranne il quarto che aveva dato un risultato incerto, fino il sesto fatto il 16 aprile di cui ho avuto l’esito il 18.» La 23enne dice di non essere spaventata da questa positività prolungata, anche perchè non ha sintomi nè soffre di altre patologie. Ammette di considerarsi fortunata, «per non averlo preso in una forma peggiore», e ringrazia i medici e il personale sanitario per quello che hanno fatto per lei e stanno facendo per gli altri malati. Tra le cose che non vede l’ora di fare appena potrà uscire di casa: «Semplicemente una passeggiata di un’ora all’aria aperta»

Ha superato quota 180.000 il numero delle morti provocate dal coronavirus a livello globale: è quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University, secondo cui nel mondo finora i decessi sono 180.784, a fronte di un totale di 2.603.147 di casi confermati.

La Francia supera quota 21.000 morti per l’epidemia di Coronavirus, raggiungendo questa sera le 21.340 vittime fra i decessi degli ospedali e quelli delle case di riposo e istituti per disabili. Lo ha comunicato il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon.

Per la prima volta da diverse settimane, il numero di ricoverati è sceso sotto le 30.000 unità, a 29.741, seguendo un trend ormai consolidato da diversi giorni. E’ calato di 215 il numero dei pazienti in rianimazione per Covid-19, che ormai sono 5.218.

Prima causa intentata da uno Stato americano contro la Cina per presunte responsabilità nella crisi del Covid-19, mentre gli Usa scoprono che il virus era sbarcato nel Paese già a gennaio. Il procuratore generale del Missouri Eric Schmitt ha presentato un’azione legale per la perdita di vite umane e le conseguenze economiche causate dalla pandemia nello Stato del Midwest. La causa, indirizzata contro il governo di Pechino, il partito comunista cinese e altre istituzioni cinesi, accusa il Dragone di aver nascosto informazioni, arrestato gli informatori e negato la «natura» del virus.

Una mossa che la Cina ha subito respinto, definendola «a dir poco un’assurdità» e priva di base fattuale o legale.