Barilla sostiene l'alta ristorazione torinese nelle mense per i più bisognosi

In questi mesi difficili per tutto il popolo italiano, il piatto più buono da gustare è quello della solidarietà.

A Torino, una speciale task force di chef sabaudi ha unito le forze per aiutare le comunità seguite dai Frati Minori e da Sant’Egidio, attraverso l’erogazione di pasti.

L’iniziativa, ideata dall’executive chef del ristorante Tre Galline Andrea Chiuni e nata dalla volontà di regalare agli ospiti delle strutture un momento di gioia attraverso la cucina, è stata subito appoggiata da Matteo Baronetto, chef dello stellato Del Cambio di Piazza Carignano, che ha coinvolto la sua brigata di cucina e ha invitato i colleghi torinesi a fare altrettanto. E la risposta non si è fatta attendere: a due settimane dall’inizio del servizio, sono al momento 14 gli chef aderenti (oltre a Matteo Baronetto di Del Cambio e Andrea Chiuni di Tre Galline, anche Alessandro Mecca di Spazio 7, Dario Rista di Magazzino 52, Stefano Sforza di Opera, Danilo Pelliccia di Du Cesari, Miguel Bustinza di Vale un Perù, Fabrizio Tesse e Marco Miglioli di Ristorante Carignano, Giovanni Naviglia di Food Lab, Cesare Grandi de La Limonaia, Federico Zanasi di Condividere, Domenico Volgare di Fuzion, Lorenzo Careggio di Eragoffi) per un totale di circa 4.500 pasti serviti alla settimana.

Infine, lo chef ha lanciato un appello anche alle aziende, affinché potessero donare prodotti o materie prime utili per la realizzazione delle portate.

Un call to action che ha trovato in Barilla immediata solidarietà. L’azienda ha subito risposto alla chiamata di Torino, inviando in città una fornitura di prodotti pasta e bakery: accanto a spaghetti, farfalle, pennette e sedani rigati, anche Macine, Galletti e Crackers salati e non Mulino Bianco.

Da parte di tutti gli chef che stanno partecipando a questo progetto solidale arriva il ringraziamento corale a Barilla per il supporto: “Oggi più che mai, gli italiani stanno dimostrando il proprio senso di appartenenza alla comunità attraverso tanti importanti gesti solidali. È grazie a questo forte impegno da parte di tutti che il nostro Paese potrà ripartire. Grazie a Barilla per averci offerto fin da subito il proprio aiuto: gli ospiti delle comunità hanno potuto gustare piatti sani e gustosi, sentendosi per un attimo davvero a casa”.

Sempre di ringraziamento a Barilla, Matteo Baronetto e alcuni chef presto presenteranno ricette dedicate alla pasta più amata dagli italiani: ad esempio, Federico Zanasi dello stellato Condividere, proporrà pennette alla sorrentina, mentre lo stesso Baronetto realizzerà un timballo di sedani rigati.

