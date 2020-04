Bonino, regolarizzare colf e badanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "In Italia abbiamo 300 mila colf e badanti irregolari. Sono un sostegno indispensabile per i nuclei familiari. Affidiamo loro i nostri beni più cari ma spesso ce ne dimentichiamo. Non avendo i documenti in regola non possono prendere la patente, aprire un conto in banca e vivono nel terrore constante di essere fermate. Credo sia dunque importante dare un segnale e regolarizzarle". Lo dichiara Emma Bonino, Senatrice di Più Europa, ospite a "Tutta la città ne parla" su Rai Radio 3. "Credo inoltre che sarebbe utile adottare un sistema di voucher, come già avviene in Francia, da utilizzare per i servizi universali alla persona. Questi voucher sarebbero flessibili come i buoni pasto e le famiglie potrebbero usarli per quello che serve", conclude Bonino.