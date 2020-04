In Spagna sono stati superati i 22mila morti legati alla pandemia da coronavirus. Lo riferisce il governo spagnolo con il bilancio aggiornato alle cifre delle ultime 24 ore. Il numero dei morti registrati nelle ultime 24 ore in Spagna è di 440, dato che porta il totale delle vittime ad oggi nel paese a 22.157. Il numero dei casi confermati in Spagna si calcola ad oggi a 213.024, si contano 89.250 guariti.

