Gallera,rsa forse modello inidoneo Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 23 APR - "I controlli ci sono stati, le Ats avevano il compito di sorvegliare e adesso stiamo andando a verificare situazione per situazione. E' chiaro che, forse, quello delle rsa è un modello che per la gestione dei pazienti Covid è emerso non avere le capacità di farlo". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, a 7 Gold. "Ricordiamo che le rsa sono tutti enti privati che dovevano avere la capacità di affrontare il tema. Per quello che è successo in Italia e nel mondo, forse è un modello che per la complessità di alcuni pazienti non è idoneo".