Grecia proroga lockdown fino al 4 maggio

(ANSA-AFP) - ATENE, 23 APR - La Grecia ha esteso fino al 4 maggio le misure restrittive adottate per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo ha comunicato il governo greco, informando che il primo ministro Kyriakos Mitsotakis annuncerà la prossima settimana i provvedimenti per cominciare a sollevare alcune delle misure imposte lo scorso 22 marzo. Al momento supermercati, banche e la consegna a domicilio di ristoranti sono fra le poche attività operative. I cittadini devono informare le autorità quando si allontanano dal proprio domicilio salvo incorrere nel rischio di multe. La Grecia è riuscita a mantenere basso il livello di vittime per il covid-19 dopo il primo decesso lo scorso 12 marzo, nonostante un decennio di tagli al sistema sanitario dopo la crisi del 2010.