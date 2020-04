I medici del lavoro:

«Dateci la possibilità di fare tamponi e test sierologici sui lavoratori per far ripartire in sicurezza» le aziende. Lo chiedono i medici 'competentì, deputati alla sorveglianza dei lavoratori in azienda e che avranno un ruolo importante nella fase 2. Altrimenti, avvertono, «non possiamo verificare se un lavoratore è affetto da Covid-19». Il network Consulcesi, che tutela legalmente i medici competenti, ha sottoposto a Ministero, Regioni, Protezione civile e Ordini tali istanze.