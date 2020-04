Scarcerati i 4 anarchici arrestati per le tensioni di Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Sono stati scarcerati per decisione del tribunale i quattro anarchici arrestati domenica scorsa a Torino durante i momenti di tensione con le forze dell'ordine nel quartiere Aurora in occasione del fermo di due presunti rapinatori. Per tre è stato disposto l'obbligo di presentazione tre volte alla settimana; per il quarto il divieto di dimora nel capoluogo piemontese. La misura restrittiva è stata applicata per resistenza a pubblico ufficiale e non per altre ipotesi di reato. "Mi rallegro per la scarcerazione - dichiara il difensore, l'avvocato Claudio Novaro - anche se continuo a pensare che non ci sia niente di penalmente rilevante nei fatti al vaglio del procedimento". Il legale sottolinea che, in un caso, il tribunale ha preso atto che, per un indagato, la ricostruzione della polizia non coincide con quella che emerge dai filmati e aggiunge di ritenere "gravemente scorrette le dichiarazioni di alcuni esponenti politici che si sono pronunciati senza conoscere i fatti". (ANSA).