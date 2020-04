Stop a visite figli per padre medico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 23 APR - "L'attività lavorativa svolta è tale da esporlo indubbiamente a situazioni di elevato rischio di contagio. Conseguentemente è necessario evitare potenziali situazioni di rischio per la salute dei minori e di tutti soggetti coinvolti nella vicenda". Così, su istanza dell'ex moglie, un medico ospedaliero si è visto sospendere il diritto di visita nei confronti dei tuoi figli minori da parte del giudice del tribunale di Cagliari. Il provvedimento durerà sino alla fine delle norme anti contagio decise dal governo nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. L'ordinanza, riportata dall'Unione Sarda, è stata presa d'urgenza dal Tribunale, poi confermata anche quando il genitore si è costituito con una memoria ribadendo che il reparto nel quale lavora non risulta essere in prima linea nell'emergenza. Per il giudice il contatto tra padre e figli potrà essere garantito mediante quotidiane comunicazioni telefoniche e videochiamate.