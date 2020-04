Austria, il 4/5 riaprono le scuole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 24 APR - In Austria dal 4 maggio riaprono le scuole, per il momento però solo le classi che devono affrontare l'esame di maturità. Lo ha annunciato il ministro dell'istruzione Heinz Faßmann. Da metà maggio, riprenderà l'insegnamento per i bambini dai sei ai 14 anni. Nella terza fase, probabilmente dal 29 maggio, torneranno sui banchi di scuola gli studenti dai 15 anni delle scuole professionali e istituti politecnici. Poi saranno ammessi anche i compiti in classe, la ginnastica, le lezioni di musica e le lezioni pomeridiane. Le lezioni devono essere divise in due gruppi da circa dodici studenti, con turni da lunedì a mercoledì e da giovedì e a venerdì, che si alternano settimanalmente. Gli altri sono "giorni di compiti a casa".