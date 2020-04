Brexit: Ue, nessun impegno Gb su intesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 24 APR - "Prendiamo atto della scelta" del Regno Unito di non voler estendere il periodo di transizione e quindi dobbiamo "lavorare in modo serio per fare progressi in modo concreto". Cosa che non è avvenuta in questo round negoziale perché "il Regno Unito non si è voluto impegnare in modo sostanziale su punti importanti e precisi che sono previsti dalla dichiarazione politica. Lo deploro e mi inquieta". Così il capo negoziatore Ue, Michel Barnier. "Non possiamo accettare di fare progressi selettivi" per l'accordo sulle relazioni future col Regno Unito, "dobbiamo fare progressi su tutti" i punti previsti dalla dichiarazione politica. "Il Regno Unito - ha proseguito Barnier - non può rifiutare di estendere il periodo di transizione e allo stesso tempo rallentare la discussione in alcune aree", come quella del 'level playing field'.