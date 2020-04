Coronavirus: 106.527 malati, 321 di meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Continua, per il quinto giorno consecutivo il calo dei malati di coronavirus in Italia. Sono 106.527 gli attualmente positivi, 321 in meno di ieri. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Prosegue anche il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 2.173, 94 in meno rispetto a ieri. Di questi, 756 sono in Lombardia, 34 in meno rispetto a ieri. Dei 106.527 malati complessivi, 22.068 sono ricoverati con sintomi, 803 in meno rispetto a ieri e 82.286 sono quelli in isolamento domiciliare. Superano le 60mila le persone guarite in Italia: sono 60.498, con un incremento rispetto a ieri di 2.992. L'aumento ieri era stato di 3.033. Purtroppo sono salite a 25.969 le vittime, con un incremento di 420 in un giorno. Ieri l'aumento era stato di 464.