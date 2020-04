Crimi, per ora Mes non c'è e non serve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Il Mes c'è ma non abbiamo bisogno di attivarlo, non è utile allo scopo". Lo afferma il leader politico M5s Vito Crimi palando a Radio 1. Crimi aggiunge, interpellato al riguardo, che senza condizionalità vere i 5 stelle non potrebbero non valutare lo strumento ma - aggiunge - "in realtà ora è uno strumento con condizionalità future imprevedibili". Il leader M5s rileva la necessità di remare tutti, Stato ed enti locali, nella stessa direzione. E definisce "fake news" quelle di Fdi sul fondo salva stati: "Non ci faremo trascinare nel vortice delle pericolose fake news diffuse da chi nel 2011 approvava il Mes e oggi finge di non sapere, nascondendo le proprie responsabilità. Il Governo è unito, compatto e utilizzerà tutti gli strumenti necessari a superare questa crisi. L'Italia non avrà bisogno del Mes e non lo attiveremo".