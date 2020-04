Cura Italia: alla Camera voto finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Sono ripresi alla Camera i lavori sul Cura Italia, su cui ieri il governo ha ottenuto la fiducia con 298 voti a favore, 142 contrari e 2 astenuti. E' ora in corso l'esame dei 342 ordini del giorno presentati dalle varie forze politiche. A seguire ci saranno le dichiarazioni di voto ed il voto finale e definitivo sul decreto. Fra gli ordini del giorno all'attenzione dell'Assemblea, uno di Fdi che chiede di "non utilizzare in nessun caso il mes" per far fronte all'emergenza coronavirus.