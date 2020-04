Dombrovskis, ora Recovery Fund adeguato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 24 APR - "Il summit ha approvato il pacchetto da 540 miliardi di euro e ha deciso che il prossimo bilancio Ue sarà la parte principale del nostro piano per la ripresa. Ora serve quindi un budget ambizioso e proporremo uno strumento per la ripresa aggiuntivo, corposo, dedicato alla crisi, assicurando che ci sia una capacità sufficiente per sostenere la ripresa nei prossimi anni": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis ad un evento di Bloomberg.