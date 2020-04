Mes: Meloni a M5s, votate con noi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Non vi dovete dividere, dovete votare compatti con noi. Ci sono momenti in cui la storia chiama, ci sono momenti in cui si viene messi di fronte a un bivio e dobbiamo decidere da che parte stare. Noi vi chiediamo di non stare con chi svende l'Italia e di stare con noi". Lo ha detto Giorgia Meloni, intervenendo in Aula alla Camera e invitato il M5s a votare l'ordine del giorno di Fdi per dire 'no' al Mes. "Mi rivolgo ai colleghi del M5s - ha spiegato -Non vi hanno concesso nemmeno una riformulazione, l'idea è che i vostri alleati di maggioranza vogliano umiliarvi. Ho letto: non cadiamo nella trappola della Meloni: allora sono disponibile a ritirare la mia firma sull'ordine del giorno e mettere una di un deputato M5s". "Abbiamo presentato un ordine del giorno su cui non c'è possibilità di giocare, o sì o no - ha aggiunto - Mi piacerebbe che questo Parlamento desse un segnale chiaro".