Speranza: 'Il quadro è mutato grazie alle misure drastiche. Ma serve cautela'. Fontana: 'Over 60 a casa? La vedo difficile'

il presidente dell’Iss Brusaferro conferma: «La situazione epidemiologica è nettamente migliorata», il numero dei casi di Covid «si sta riducendo dappertutto», con l’indice di contagio sceso a 0,2-0,7, ma è ancora necessaria «prudenza» nelle misure di riapertura.

Al Nord e in Lombardia l’epidemia «è partita molto prima, di sicuro a gennaio e forse anche prima». Il dato è emerso alla conferenza stampa all’Istituto superiore di sanità sull'andamento epidemiologico di Covid-19. La maggiore concentrazione dei casi «si ha nelle Rsa, a livello familiare e al lavoro». Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Inoltre, ad aprile, ha detto, «sono aumentati i casi tra le donne».(

Intanto l'ospedale di Codogno (Lodi) riconverte intanto in Covid-free il reparto di ortopedia, che nell’emergenza era stato trasformato per accogliere i malati positivi al virus.

«Dalle curve del contagio si vede oggi una situazione diversa rispetto alle settimane precedenti: questo grazie alle misure drastiche che abbiamo adottato ma anche grazie agli italiani che sono stati all’altezza della sfida drammatica». Così il ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso dell’inaugurazione dell’Edificio Alto Isolamento dell’Istituto Spallanzani di Roma. «Ci siamo trovati tutti di fronte a un fatto epocale che sarà ricordato sui libri di storia - ha detto ancora - Uno tsunami che ha sconvolto le vite di ciascuno di noi. Lo Stato, le istituzioni, le regioni hanno risposto con forza e determinazione a questa onda anomala entrata nelle nostre vite. In poco tempo le Regioni, le comunità, i presidi sanitari hanno messo in campo una sfida nuova».

«La curva si è piegata, possiamo guardare con fiducia al futuro, ma con cautela. Ci sono le condizioni per programmare il domani ma con i piedi ben piantati nell’oggi. Il virus circola ancora nel nostro territorio, guai a pensare che la battaglia sia vinta. Abbiamo creato le condizioni ma adesso prudenza e gradualità massima, siamo davanti a un nemico difficile». Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell’inaugurazione dell’Edificio Alto Isolamento dell’Istituto Spallanzani di Roma.

Fontana sugli over 60 a casa

"Se mi si dice facciamo controlli e prevediamo percorsi differenziati va bene. Se mi si dice di limitare la libertà per fasce d’età, la vedo più difficile anche da un punto di vista costituzionale". Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Mattino Cinque, rispondendo a chi gli chiedeva se fossero allo studio misure restrittive per i soggetti più anziani, nello specifico per gli over60. "Si devono avere maggiori attenzioni e fare in modo che le attività rischiose non vengano svolte da queste fasce di età", ha aggiunto.