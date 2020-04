25 Aprile: Guerini, Festa ci mancherà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Quest'anno le limitazioni imposte dall'emergenza che ha colpito il Paese e la collettività internazionale, ci costringono a vivere il 75° anniversario della Festa della Liberazione in un'atmosfera di forzata solitudine e non ci consentono di onorare, con la consueta solennità, i luoghi della memoria simbolo della lotta per la Liberazione e il riscatto del Paese. Un momento di grande festa nazionale che ci mancherà, soprattutto ora che sentiamo fortissimo il bisogno di raccoglierci intorno a quei valori che 75 anni fa portarono alla lotta vittoriosa contro il nazifascismo e alla Liberazione dell'Italia". Lo scrive il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.