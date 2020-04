25 aprile: tricolore all'ambasciata Iraq

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Nell'ambito dell'Iniziativa Araba di Solidarietà con l'Italia nella lotta contro il Covid-19, lanciata dal Consiglio degli Ambasciatori Arabi all'inizio di aprile, e in solidarietà con le celebrazioni per la Festa della Liberazione italiana del 25 aprile, l'Ambasciata della Repubblica dell'Iraq a Roma illumina la propria sede con i colori della bandiera italiana per "esprimere - sottolinea in una nota - i sentimenti di solidarietà con il Paese amico e la profondità delle ottime relazioni che legano il popolo iracheno e quello italiano, ed in segno di apprezzamento allo spirito di pazienza e di determinazione espressa dal popolo italiano nell'affrontare la pandemia". "L'Iraq resta a fianco dell'Italia, ne condivide i dolori, ed è solidale con il suo popolo amico", sottolinea nella nota l'Ambasciatrice Safia Taleb Al-Souhail.