Cervo in autostrada, motociclista ferito sulla Milano-Laghi

Che gli animali con il lockdown si siano ripresi i loro spazi ormai è cosa nota, ma il motociclista che ieri sera stava percorrendo la Milano Laghi in direzione di Varese non si aspettava certo di trovare un cervo in mezzo alla carreggiata tra Origgio e Legnano. Il 48enne non è riuscito a evitare l’impatto con l’animale, è stato sbalzato dalla moto ed è rotolato per diversi metri sull'asfalto. In suo soccorso è arrivato il personale del 118, che lo ha trasportato in condizioni non gravi all’ospedale di Niguarda.

