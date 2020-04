Coronavirus: Bulgaria, 1.234 contagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - SOFIA, 25 APR - In Bulgaria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 63 nuovi casi di coronavirus (16 nella capitale Sofia, 25 i ricoverati in ospedale): il bilancio complessivo dei contagi sale così a quota 1.234. Negli ospedali sono ricoverati in tutto 285 pazienti, 41 dei quali in terapia intensiva. Inoltre, si registrano due nuovi decessi, per un totale di 54 vittime (la mortalità è del 4,4% dall'inizio dell'epidemia). Infine, si registrano sei nuovi casi di contagio fra il personale medico, dove il bilancio sale a quota 135.