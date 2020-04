Emiliano,oggi è simbolo di ricostruzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 25 APR - "Quello che celebriamo oggi è un 25 Aprile un po' particolare, senza una piazza fisica e tuttavia questa giornata assume un significato ancora più profondo perché segna in qualche modo anche per noi un giorno simbolico di ricostruzione". Lo scrive, in una dichiarazione, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. "Il 25 Aprile del 1945 - ricorda Emiliano - gli uomini tornarono finalmente ad essere uomini. Ritrovarono un'umanità individuale e collettiva che avevano perduto a causa della guerra, della barbarie e della violenza nazi-fascista. Uomini e donne "scelsero" da che parte stare: da una parte la dittatura, i treni per Auschwitz, le leggi razziali e dall'altra l'umanità, la dignità, la libertà e la democrazia. Uomini e donne "scelsero" di mettere in gioco le proprie vite in nome di quei valori che oggi sono scritti nella nostra Carta Costituzionale. Furono quei ragazzi di allora a saper vedere per loro e per chi sarebbe venuto dopo una libertà che ancora non c'era".