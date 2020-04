Giappone, altri 60 contagiati sulla nave Costa

Sessanta nuovi casi di infezioni di coronavirus sono stati registrati a bordo della nave da crociera Costa Atlantica, in Giappone. Sulla nave, che si trova nel golfo di Nagasaki da fine gennaio per lavori di manutenzione, ci sono 623 membri dell’equipaggio.

La prefettura locale ha comunicato che ad oggi il numero degli individui risultati positivi al virus sfiora quota 150, tra cui due italiani. Una persona è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravi, mentre il resto dell’equipaggio è confinato nelle proprie cabine, escluso il personale che si occupa della normale amministrazione della nave.

La prefettura di Nagasaki ha inoltre chiesto al personale della Costa Atlantica di non lasciare la nave se non per visite in ospedale, e ha domandato all’operatore informazioni su presunti spostamenti del personale non comunicati alle autorità.

La vicenda della Costa Atlantica ricorda quella della Diamond Princess del gruppo Carnival, che a inizio febbraio - a causa di un focolaio di coronavirus a bordo - costrinse alla quarantena circa 3.700 persone, tra passeggeri ed equipaggio. Di questi almeno 700 vennero contagiati e le autorità vennero messe sotto accusa per la gestione inadeguata dell’emergenza.

Altre due navi della Costa si trovano nella città portuale, la Costa Serena e la Costa Neoromantica, con un organico di circa 1.000 persone, ma nessun caso di infezione da coronavirus è stato segnalato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus

giappone