Sfregi su monumento Caduti Resistenza

(ANSA) - BOLOGNA, 25 APR - Scritte e simboli inneggianti al fascismo sono stati tracciati, nella notte, sul Monumento ai Caduti situato nel parco della Resistenza e su alcuni edifici comunali a Ozzano dell'Emilia, (Bologna). Ne ha dato notizia il sindaco, Luca Lelli, spiegando che, grazie a volontari della Pubblica assistenza e agli Alpini, che hanno coperto con bandiere tricolore le scritte prima di cancellarle, è stata comunque celebrata la cerimonia per la Festa della Liberazione. "Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che controllano il parco dove si trova il monumento - spiega Lelli - abbiamo constatato che i vandali sarebbero entrati in azione intorno alle 22. Polizia locale e Carabinieri hanno avviato le indagini per cercare i colpevoli di questi sfregi. E' stato un atto meschino e vigliacco. Intorno alle 8 mi hanno avvertito che erano stati imbrattati il Monumento e altri edifici, ma, grazie ai volontari, abbiamo trovato il modo di celebrare lo stesso la festa della Liberazione".