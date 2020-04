Barbiere va a tagliare i capelli a casa di un arrestato (si nasconde nella doccia): sanzionato

Si è nascosto nel box doccia il barbiere foggiano che, incurante anche delle restrizioni imposte per evitare la diffusione del virus Covid 19, si è recato a casa di una persona sottoposta agli arresti domiciliati per tagliargli i capelli. E’ accaduto a Monte Sant'Angelo (Foggia) dove i carabinieri hanno sanzionato un parrucchiere e il suo cliente, quest’ultimo denunciato anche per violazioni delle restrizioni imposte dalla detenzione domiciliare. Il barbiere, inoltre, sarà segnalato per la sospensione della licenza al Comune.

A quanto si apprende i militari durante un controllo nell’abitazione dell’uomo hanno notato qualcosa di strano: a terra vi erano dei ciuffi di capelli che il padrone di casa ha prima tentato di nascondere, e poi di far credere che si stesse tagliando i capelli da solo. Una giustificazione che non ha convinto i carabinieri. Ispezionando la casa i militari hanno trovato il vero barbiere nascosto nel box doccia.

