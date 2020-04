Conte, a Sanremo seme identità Israele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 APR - "Uno dei semi di quell'ulivo che sarebbe diventato il simbolo dell'identità nazionale israeliana venne piantato proprio in Italia, a Sanremo 100 anni" fa. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un messaggio inviato alla Commemorazione per i 100 anni della Risoluzione di Sanremo organizzata in streaming dalla 'European Coalition for Israel'. "La Risoluzione - ha aggiunto - incardinò nel diritto internazionale la Dichiarazione Balfour del novembre 1917, confermando il sostegno alla creazione di 'un focolare nazionale' per il popolo ebraico, nel rispetto dei diritti delle comunità non ebree residenti in Palestina". "Nel centesimo della Conferenza - ha aggiunto - l'Italia ricorda il proprio impegno al fianco di Israele e la grande amicizia che lega i nostri due Paesi e popoli. E' tanto più importate farlo oggi, in un momento in cui rigurgiti di antisemitismo, se non di aperto e deplorevole negazionismo, mettono a rischio o persino in discussione l'esistenza stessa dello stato ebraico".