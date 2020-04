Conferenza stampa di Conte, con firma in serata, per presentare il nuovo decreto. "Grazie ai sacrifici fatti stiamo contenendo la mattia. Anche quiando sembrava stesse sfuggendoci di mano avete dimostrato forza, coraggio e attaccamento da Nord a Sud. Dobbiamo iniziare a condivedere la malattia: fondamentale il comportamento responsabile" questo vuol dire "stare ad almeno un metro anche con i parenti". Un contagiato su 4 "è nelle relazioni familiari". Se non rispettiamo la distanza sociale ripartirà il contagio. Se ami l'Italia mantieni le distanze". E anche, "non affidarsi alla rabbia, pensare a cosa fare. Così si consente la più rapida ripresa". "Il governo vigilerà. Insieme a tutta la squadra dei ministri non ci tireremo indietro» per la «ripresa, per cambiare tutto ciò che non va». Partirà il 4 maggio, lo presentiamo giorni prima, "così avrete modo di pensarlo e ragionarlo". Le mascherine diventeranno obbligatorie per prendere i mezzi pubblici, a bordo degli aerei, sui treni e sui bus: in ogni caso, quando non è possibile mantenere la distanza di un metro. "Il prezzo sarà fissato: 50 cent per me mascherine chirurgiche". "Via l’Iva sulle mascherine in un prossimo decreto". "Il Paese non riparte senza le imprese. La nostra ripartenza parte da un sostegno poderoso all'attività delle imprese. Il nostro obiettivo è avere più occupati non più sussidiati".

Misure dal 4 maggio e per le due settimane successive.

Non c'è ancora la possibilità di trasferimento in altre regioni. Tranne che per motivi urgenti come quelli di lavoro. "Consentiamo il rientro nel proprio domicilio o residenza" e "le visite ai parenti ma nel rispetto delle distanze e con le mascherine. No a ritrovi di famiglia". Chi ha febbre resta a casa "Chi ha la febbre, con più di 37,5 deve restare a casa".

«Consentiamo l’accesso a ville, a parchi pubblici ma nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza».

Rinnovo con un clic bonus 600 euro "Stiamo sperimentando la possibilità di rinnovare con un semplice clic il bonus da 600 euro a chi lo ha già ricevuto, autonomamente e senza richiesta". Visite a parenti "Consentiremo le visite ai parenti ma nel rispetto delle distanze e con le mascherine. No a ritrovi di famiglia". "Consentiamo il rientro nel proprio domicilio o residenza". Chi ha febbre resta a casa "Chi ha la febbre, con più di 37,5 deve restare a casa". Così il premier Giuseppe Conte, presentando la 'fase due' e spiegando che questa misura sarà un obbligo.

Allenamenti sì assembramenti no "Saranno consentiti gli allenamenti ma senza alcun assembramento e a porte chiuse. Non consentiamo party".

Apertura per cerimonie funebri dal 4 maggio sino ad un massimo di 15 persone con mascherine e distanze.

Dal 4 maggio ristorazione con asporto. "Consentiamo dal 4 maggio sarà consentita attività di ristorazione con asporto ma nessun assembramento. Bisognerà mettersi in fila e si entrerà uno alla volta e il cibo si consumerà non nel posto di ristoro".

«La riapertura delle aziende interessate è consentita sul presupposto del rispetto dei protocolli di sicurezza. Ci sarà un protocollo di sicurezza anche per le aziende di trasporto».

"Scuole chiuse fino all'anno scolastico"