Gentiloni, deciderà Italia se usare Mes

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Il Mes è una delle questioni più semplici tra tutte quelle che abbiamo davanti. E' una linea di credito fino al 2% del Pil di ciascun Paese che può essere accesa a una sola condizione: che questi quattrini che vengono prestati siano usati per la spesa sanitaria". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni alla trasmissione Mezz'ora in più di Lucia Annunziata. "Se usarla o no è una decisione che spetta al governo italiano", ha aggiunto. "E' uno degli strumenti che l'Ue ha condiviso e mette a disposizione degli Stati. L'Italia è perfettamente libera se decidere di farne ricorso, non ne farei una tragedia. Non credo sia il tema dirimente anche se capisco le implicazioni nella politica italiana", ha aggiunto Gentiloni.