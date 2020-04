In Italia 4 milioni di test sierologici per la fine di maggio,

E’ operativo l’altro importante pilastro della 'exit strategy' che il Governo ha messo a punto per riprendere la traiettoria verso l’uscita dal lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus: i test sierologici.

Entro fine maggio, infatti, la Abbott - l’azienda statunitense che ieri si è aggiudicata il bando per la fornitura dei test - conta di distribuirne in Italia 4 milioni. «I test sono comunque disponibili già da domani mattina», annuncia l'azienda, anche se il bando prevede che siano nei laboratori dal 4 maggio. «Il nuovo test ha dimostrato specificità e sensibilità superiori al 99 per cento 14 giorni o più dopo l'insorgenza dei sintomi», spiega la Abbott, annunciando che in un migliaio di laboratori di tutta Italia sarà possibile analizzare fino a 200 test per ora. «Siamo orgogliosi di aver potuto rendere fruibile immediatamente in Italia anche il nuovo test anticorpale che potrà aiutare a individuare chi ha contratto il virus, contribuendo ad aumentare la fiducia ora che ci apprestiamo a tornare gradualmente alla nostra vita», ha spiegato Luigi Ambrosini, direttore generale e amministratore delegato di Abbott Italia. L’azienda - che ha annunciato di aver ottenuto il marchio 'CE' - ha anche spiegato che «il test IgG SARS-CoV-2 identifica l’anticorpo IgG, una proteina prodotta dall’organismo nelle fasi avanzate dell’infezione e che potrebbe persistere per mesi e forse anni dopo la guarigione».

Ma il test sierologico non deve essere considerato una «patente di immunità» si affannano a spiegare da giorni gli esperti. Il test sierologico «servirà per definire bene quella che è stata la diffusione epidemica del virus nelle varie regioni del Paese, ha ribadito oggi il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli - nelle differenti fasce di età e anche tenendo conto di profili lavorativi, ma non darà una patente di immunità, questo deve essere detto in maniera molto chiara e tanti studi ancora devono essere fatti per meglio definire più compiutamente e caratterizzare la risposta immunitaria al virus».

Dello stesso avviso il presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), Marcello Tavio secondo cui i test «sono sicuramente utili nel singolo caso per capire se una persona ha avuto la malattia e più in generale per i cosiddetti studi epidemiologici, per sapere cioè quante persone effettivamente nell’ambito di una data popolazione hanno incontrato il virus, magari in modo totalmente asintomatico. Questi test saranno in grado di rispondere a questa importante domanda ma non sono importanti per la diagnosi nella fase acuta, dove va cercato direttamente il virus e non la risposta anticorpale».

E mentre al Pio Albergo Trivulzio di Milano domani partono i test al personale sanitario in servizio, negli Stati Uniti, Anthony Fauci, la voce più autorevole della task force antivirus della Casa Bianca, avverte che nelle prossime settimane dovrebbero almeno raddoppiare i test per il Covid-19 prima di riaprire l’economia. L’infettivologo, parlando al meeting annuale della National Academy of Sciences, ha spiegato che al momento ci sono circa 1,5-2 milioni di test a settimana ma che non bastano.

Come sono e a cosa servono

Riconoscendo gli anticorpi nel sangue si può dire se l’infezione c'è stata e stabilire se il contagio è avvenuto circa un mese prima. Grazie a questi test (in Italia ad aggiudicarsi la gara è stata la Abbott) sarà possibile avere «un quadro della circolazione del virus nel Paese, ma non una patente di immunità», come dall’Istituto e dal Consiglio superiore di sanità i cui presidenti Brusaferro e Locatelli non si stancano di ricordare.

Se di test ce ne sono molti, sono due i metodi di riferimento per quantificare la presenza degli anticorpi: il metodo basato sulla chemiluminescenza e il metodo Elisa. La chemiluminescenza (ChLia) si basa su una reazione chimica che nel momento in cui gli anticorpi, o immunoglobuline (Ig), si legano all’antigene, ossia a una sostanza che il sistema immunitario considera estranea, emettono della luce che viene rilevata da un sensore.

Il secondo metodo si chiama Elisa (acronimo dall’inglese «Enzyme-linked immunosorbent assay), ed è un metodo colorimetrico. Anche in questo caso l’antigene aderisce a una superficie e quando si lega all’anticorpo, questo viene reso riconoscibile grazie a un enzima che provoca un cambiamento di colore. «Entrambi i metodi - spiegano gli scienziati - sono affidabili e molto automatizzabili, vale a dire che permettono di fare moltissimi test in una giornata». Gli anticorpi che vengono riconosciuti nel sangue venoso periferico con entrambi i metodi sono le immunoglobuline G (IgG), che segnalano che l'infezione è avvenuta da oltre un mese.

Sono questi test, secondo i ricercatori, che potranno aiutare a comprendere per esempio quante siano state le persone hanno avuto il virus in Italia, oltre ai casi diagnosticati. Soprattutto nella fase della riapertura diventa importante individuare chi ha avuto l’infezione, ma senza sintomi o con sintomi così lievi da non avere avuto la diagnosi.

Diversi i tamponi che forniscono invece una diagnosi diretta, individuando i frammenti genetici del virus nei campioni prelevati da naso e gola. I test sierologici, invece, forniscono una diagnosi indiretta rivelando la presenza degli anticorpi, ossia se l’infezione sia avvenuta in passato o meno.