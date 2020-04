Israele: da oggi nuove aperture

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 26 APR - Israele riapre ad una quasi normalità. Sono scattate ieri notte le nuove norme del governo che allentano le rigide regole imposte nelle settimane scorse a causa della lotta al coronavirus. Da questa mattina hanno riaperto i battenti piccoli negozi e anche i parrucchieri che non siano all'interno dei centri commerciali. Via libera anche ai ristoranti e similari non più solo per la consegna a domicilio ma anche per il take away. Per tutti, tuttavia, vige l'obbligo del distanziamento sociale e delle mascherine protettive. Quest'ultime sono obbligatorie negli spazi pubblici e la loro adozione è prevista dai 7 anni in su. Imposte multe per chi non rispetta le disposizioni. Restano chiusi per ora i grandi mercati. L'allentamento attuale sarà immediatamente revocato - hanno avvertito le autorità - se il numero dei contagi giornalieri dovesse risalire. In ogni caso per la festa dell'Indipendenza, da martedì sera a mercoledì sera,è previsto un nuovo lockdown.