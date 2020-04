Conte: 'Ripartenza non significherà piena libertà di movimento'. Bonetti: 'Riaprire le scuole dell'infanzia in estate per attività a piccoli gruppi'

«Stiamo lavorando per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese, dalla manifattura alle costruzioni per il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown: rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese». Lo dice il premier Giuseppe Conte in un’intervista a un qujotidiano nazionale in cui anticipa i contenuti del provvedimento che darà il via alla 'fase-2' e sottolinea che il rientro a scuola sarà previsto «a settembre».

«Annunceremo questo nuovo piano al più tardi all’inizio della prossima settimana - afferma il capo del governo - La condizione per ripartire sarà il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, per i luoghi di lavoro, per le costruzioni e per le aziende di trasporto. Nel rispetto di queste condizioni rigorose, potranno riaprire, già la settimana prossima, passando però dal vaglio dei prefetti e con autocertificazione, attività imprenditoriali che consideriamo 'strategiche', quali lavorazioni per l’edilizia carceraria, scolastica e per contrastare il dissesto idrogeologico, come pure attività produttive e industriali prevalentemente votate all’export, che rischiano di rimanere tagliate fuori dalle filiere produttive interconnesse e dalle catene di valore internazionali».

«Il piano che presenteremo - fa sapere - sarà molto articolato perchè conterrà anche una più generale revisione delle regole sul distanziamento sociale. Revisione delle regole, voglio chiarirlo subito, non significa abbandono delle regole». Sul tema delle autocertificazioni spiega: «Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, ma stiamo studiando un allentamento delle attuali, più rigide restrizioni. Faremo in modo di consentire maggiori spostamenti, conservando, però, tutte le garanzie di prevenzione e di contenimento del contagio».

Agli alleati Ue e Nato preoccupati dagli aiuti in arrivo da Russia e Cina fa sapere: «Le nostre posizioni in politica estera non mutano, non possono certo dipendere dalla pandemia».

Sull'ipotesi appoggio esterno di Berlusconi, commenta: «Apprezzo il sostegno, ma è bene che i ruoli restino distinti».

"La scuola è al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre. La ministra Azzolina sta lavorando per consentire che gli esami di Stato si svolgano in conferenza personale, in condizioni di sicurezza», ha detto Conte in un’altra intervista. «Stiamo lavorando per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese», assicura, ma avverte, «non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, non sarà un 'liberi tutti'».

"Il problema dell’estate c'è in modo significativo, dobbiamo pensare a attività educative, di comunità e socialità". Lo ha detto il ministro alle Pari Opportunità e Famiglia, Elena Bonetti, intervenuta a SkyTg24, parlando dell’ipotesi di aprire le scuole in estate per organizzare dei centri estivi. "E' mia intenzione avanzare la richiesta di riapertura delle scuole 0-6 anni in estate per organizzare attività in piccoli gruppi. Su questo investiremo almeno 35 milioni per costruire una rete organizzata. Ci stiamo predisponendo perchè questo accada - ha proseguito il ministro Bonetti -, la politica credo debba dare nella concretezza delle risposte a problemi ed esigenze. Lo dobbiamo organizzare nel modo più sicuro possibile. Sarà un modello che comprenderà piccoli gruppi per poter mantenere il distanziamento dei bambini e per poter eventualmente rintracciare subito i contatti in caso di contagio".

"La mia richiesta è quella di estensione di almeno altri 15 giorni del congedo parentale a prescindere dalla riapertura delle scuole. Abbiamo fatto in modo che ci sia una compartecipazione sia del padre che della madre". Lo ha detto il ministro alla Pari Opportunita e Famiglia, Elena Bonetti, intervenuta a SkyTg24, parlando dell’ipotesi di apertura delle scuole in estate per organizzare dei centri estivi. "Ma quello che serve - ha aggiunto - è un assegno mensile per tutti i figli. Oggi è strumento attraverso il quale costruire prospettive solide alle famiglie. La prospettiva di avere una entrata fissa, fino a dicembre, significa avere una prospettiva della vita altrimenti condanniamo le famiglie a incertezze totali. Rischiamo stasi di consumi e di natalità".



Risalgono i morti in Usa, 2.494 in 24 ore - Sono stati 2.494 nelle ultime 24 ore i morti per il coronavirus negli Stati Uniti, contro i 1.258 del giorno prima. Il bilancio delle vittime nel Paese sale complessivamente a 53.511, con 936.293 casi di contagio. E' quanto emerge dagli ultimi dati della John Hopkins University. Il dato di ieri era stato il più basso delle ultime tre settimane lasciando sperare in una inversione di tendenza, smentita però nelle successive 24 ore.

In Canada oltre 45 mila contagi - Il numero dei contagi da coronavirus in Canada ha superato i 45.000 (45.354) dal 15 gennaio a oggi, con 1.466 casi nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministero canadese della Salute, secondo quanto riferisce la Tass. Il dato recente è leggermente in calo rispetto a venerdì, quando erano stati registrati 1.778 contagi.

La maggior parte dei casi si è registrata nelle province di Quebec (23.267), Ontario (13.995) e Alberta (4.233). Tamponi sono stati effettuati su un totale di 684.200 persone. Circa 16.400 sono i pazienti guariti, 2.465 sono morti.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato che, secondo le previsioni del governo, l’epidemia in Canada raggiungerà il suo apice a fine maggio e che la prima ondata dell’infezione si concluderà a fine estate.

Codacons, rischio stangata su vacanze +22%. Rincaro per pochi passeggeri su aerei e ombrelloni distanziati - Vacanze estive all’insegna dei rincari, con una vera e propria stangata per le tasche delle famiglie. A lanciare l’allarme il Codacons, secondo cui l'emergenza coronavirus potrebbe avere effetti a cascata sui listini turistici e sui prezzi di beni e servizi tipici del periodo estivo.

Ipotizzando uno scenario in cui ad agosto gli aerei potranno partire con un numero limitato di passeggeri per garantire le distanze minime a bordo, gli ombrelloni saranno distanziati in spiaggia e vi saranno limiti alle presenze presso strutture ricettive, ristoranti e altri locali pubblici, secondo l'elaborazione del Codacons una vacanza di 10 giorni arriverebbe a costare complessivamente il 22% in più rispetto allo scorso anno. La spesa procapite per la villeggiatura passerebbe così dai 736 euro del 2019 agli 898 euro del 2020, in piena era coronavirus, con un incremento di circa 162 euro a persona. In particolare si prevedono forti rincari per i biglietti aerei e per i traghetti (con tariffe che potrebbero crescere fino al 100%), per i listini delle strutture ricettive (alberghi, case vacanza, villaggi turistici, ecc.) e degli stabilimenti balneari, ma costerà di più anche mangiare al ristorante e godere di alcuni servizi tipici del periodo estivo.

«Aumenti inevitabili e legati ad un doppio fattore - spiega il presidente Carlo Rienzi - Da un lato attività ed esercenti dovranno fare i conti con nuovi costi legati al coronavirus, come quelli per sanificazione e sicurezza dei locali, inesistenti fino allo scorso anno; dall’altro il rispetto delle distanze minime in spiaggia come in aereo, provocherà un limite alle presenze e quindi una riduzione dei ricavi per società e imprese turistiche, a fronte di costi di gestione sempre più elevati. Un cortocircuito che, inevitabilmente, finirà per avere conseguenze sui prezzi e sulle tariffe praticate al pubblico, determinando una maggiore spesa a carico di chi si concederà questa estate una vacanza».